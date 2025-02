PM prende dupla por posse de arma e drogas no bairro Vila Velha, em Fortaleza; vídeo

Dois homens, de 31 e 25 anos, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, foram presos pela Polícia Militar em Fortaleza, na manhã do último sábado (15).

A ação ocorreu no bairro Vila Velha. A ocorrência foi registrada pelas câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A equipe policial estava de patrulha na região, quando ouviu disparos de arma de fogo. Os policiais avistaram um indivíduo, de 31 anos, que estava sobre o telhado de uma residência.

Após a abordagem, com ele, foi encontrada uma pistola com 12 munições.

Em seguida, os agentes perceberam outro homem, de 25 anos, também em situação suspeita.

Durante o encaminhamento, a equipe policial foi até a residência do suspeito, onde encontrou 20 gramas de cocaína.

Os dois homens foram conduzidos para a delegacia do 10º Distrito Policial (10º DP), onde o homem de 31 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele já tinha passagens por integrar organização criminosa, tortura, roubo e posse de drogas.

Já o indivíduo de 25 anos, que responde por roubo, tráfico de drogas, crime contra a fé pública e corrupção de menor, foi autuado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra dois policiais. A dupla foi colocada à disposição da Justiça.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7510, do 10º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.