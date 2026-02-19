Idosa de 78 anos é estuprada após ter casa invadida em Pindoretama

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (18), suspeito de estuprar uma idosa de 78 anos após invadir a residência dela, em Pindoretama (CE). A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

Conforme a Polícia Civil, Francisco José Amaral Lopes foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. A vítima estava no interior da própria casa quando o suspeito invadiu o imóvel e cometeu o crime.

Após a violência, a idosa compareceu à delegacia na tarde do mesmo dia para registrar o boletim de ocorrência. .

Investigações e prisão

Por determinação da autoridade policial, uma equipe de oficiais investigadores se deslocou até a residência do suspeito, localizada na Rua do Papoco, onde ele foi localizado e preso.

O homem foi conduzido à unidade policial, onde foi formalizada a autuação em flagrante. O caso segue sob investigação.