Idosa de 78 anos é estuprada após ter casa invadida em Pindoretama
A vítima estava no interior da própria casa quando o suspeito invadiu o imóvel.
Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (18), suspeito de estuprar uma idosa de 78 anos após invadir a residência dela, em Pindoretama (CE). A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.
Conforme a Polícia Civil, Francisco José Amaral Lopes foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. A vítima estava no interior da própria casa quando o suspeito invadiu o imóvel e cometeu o crime.
Veja também
Após a violência, a idosa compareceu à delegacia na tarde do mesmo dia para registrar o boletim de ocorrência. .
Investigações e prisão
Por determinação da autoridade policial, uma equipe de oficiais investigadores se deslocou até a residência do suspeito, localizada na Rua do Papoco, onde ele foi localizado e preso.
O homem foi conduzido à unidade policial, onde foi formalizada a autuação em flagrante. O caso segue sob investigação.