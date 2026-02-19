Diário do Nordeste
Enteado esfaqueia padrasto após desavença familiar e confessa crime em Crateús

Ele ainda indicou o local onde havia deixado a faca utilizada no crime.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
O homem que confessou o crime recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús.
Legenda: O homem que confessou o crime recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús.
Foto: Estácio Jr/Casa Civil.

Um homem de 20 anos foi preso na noite de quarta-feira (18), no bairro Ponte Preta, em Crateús, suspeito de matar o padrasto, de 48 anos, a golpes de faca. O próprio suspeito procurou a polícia e confessou o crime.

Conforme a Polícia Militar do Ceará, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) estavam na Delegacia Regional de Crateús quando, por volta das 22h30, o homem se apresentou e informou ter lesionado o padrasto com golpes de faca.

Após o relato, os policiais foram até o endereço indicado pelo rapaz e encontraram a vítima caída ao lado da cama, sem sinais vitais, com perfurações provocadas por arma branca.

Ainda conforme a PM, o suspeito indicou o local onde havia deixado a faca utilizada no crime, em uma residência na mesma localidade. Segundo o depoimento prestado, o homicídio teria sido motivado por desavenças familiares anteriores.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado em inquérito por homicídio doloso consumado.

