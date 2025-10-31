Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de torcedores perseguindo torcedores rivais, em uma briga de torcidas organizadas em Fortaleza

Segurança

Justiça marca o júri de torcedores do Fortaleza que espancaram torcedor do Ceará até a morte

O crime aconteceu durante uma briga de torcidas organizadas, antes da partida Ceará x Iguatu, pelo Campeonato Cearense de Futebol

Redação 23 de Julho de 2025
Dezenas de torcedores do Fortaleza e Ceará em luta corporal nas ruas de Fortaleza

Segurança

Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam em ruas de Fortaleza antes do Clássico pelo Brasileirão

Eles aparecem em lutas e jogando pedras em confrontos nas vias públicas. A Polícia Militar foi acionada para uma das ocorrências

Redação 13 de Julho de 2025
Um total de 109 torcedores (entre adultos e adolescentes) foram capturados em flagrante, por envolvimento em brigas, no último sábado (8)

Segurança

Justiça decreta prisão preventiva de 82 torcedores detidos por brigas antes do jogo entre Fortaleza e Ceará

Um ex-presidente de uma torcida organizada do Ceará também foi preso no último sábado (8)

Redação 10 de Fevereiro de 2025
Brigas entre torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará foram registradas em jogos diferentes do Campeonato Cearense de Futebol, neste ano

Segurança

Organizações criminosas dentro de torcidas organizadas: Polícia Civil e MPCE fecham o cerco contra grupos em Fortaleza

A implantação do reconhecimento facial é tratada como a principal medida do Estado para evitar o ingresso de criminosos nos estádios de futebol no Ceará

Messias Borges 07 de Fevereiro de 2025
Policiais militares escoltavam ônibus de torcida do CSA quando visualizaram grupo armado com artefatos e pedras para cometer ação criminosa

Segurança

Torcedores do Ceará que iriam atacar ônibus de torcida do CSA são presos após jogo da Copa do Nordeste

O grupo estava armado com artefatos explosivos e pedras, que foram apreendidos pela Polícia Militar

Redação 06 de Fevereiro de 2025
Foto de indivíduos uniformizados brigando nas ruas de Recife

Opinião

Assustador

Confira a coluna desta terça-feira (4)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 04 de Fevereiro de 2025
Cena de briga entre torcedores em Recife

Jogada

Brigas generalizadas entre torcidas do Sport e do Santa Cruz deixam 12 feridos e 14 presos em Recife

Os casos são investigados pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva

Redação 02 de Fevereiro de 2025
Camisas de torcida organizada do Fortaleza

Segurança

Membros de torcidas organizadas são alvos de busca e apreensão por crimes em jogos de futebol no Ceará

Torcedores são suspeitos de atos criminosos durante brigas em partidas do futebol cearense

Matheus Facundo 29 de Janeiro de 2025
Sport

Jogada

STJD entra com pedido para que Sport atue sem a presença de seus torcedores nos estádios

Caso a Medida Cautelar seja aprovada, o clube jogará sem a presença dos rubro-negros em partidas como mandante e visitante

João Vitor Paiva 23 de Fevereiro de 2024
Evandro de Carvalho

Jogada

Presidente da Federação Pernambucana de Futebol realizará pedido de torcida única em todo o país

Medida será solicitada junto à CBF nos próximos dias

Redação 22 de Fevereiro de 2024
1 2 3