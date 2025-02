Torcedores do Ceará que iriam atacar ônibus de torcida do CSA são presos após jogo da Copa do Nordeste

Cinco integrantes de uma torcida organizada do Ceará Sporting Club, que iriam atacar um ônibus de torcedores do CSA (Centro Sportivo Alagoano), foram presos na madrugada desta quinta-feira (6), em Fortaleza, após um jogo da Copa do Nordeste. O grupo estava armado com artefatos explosivos e pedras.

Os suspeitos presos, que não tiveram a identidade revelada, têm 18, 19, 21, 24 e 28 anos. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido. "Com o grupo, cerca de oito artefatos e pedras que seriam utilizados para atacar os torcedores do time rival foram recolhidos", informou a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Uma composição do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), da PMCE, precisou ser acionada para recolher e detonar os artefatos explosivos em um local seguro. A prisão aconteceu na BR-116, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.

Composições do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE faziam a escolta de um ônibus com torcedores que regressavam de um jogo, quando se depararam com um grupo em conduta suspeita, em uma rua no bairro Cajazeiras. Ao perceberem a aproximação dos raianos, eles tentaram fugir e se desfazer dos artefatos, mas foram rendidos e capturados." Polícia Militar do Ceará Em publicação

Os suspeitos presos foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foram autuados por crime contra a paz no esporte, associação criminosa e corrupção de menor. Já o adolescente irá responder a um ato infracional análogo ao crime contra a paz no esporte. O caso será investigado pelo 13º Distrito Policial (13º DP).

Brigas entre torcidas também foram registradas no bairro Messejana, em Fortaleza, na noite da última quinta (5). Neste ano de 2025, já foram registrados outros episódios de violência em dois jogos do Campeonato Cearense: Horizonte x Fortaleza, no Estádio Domingão, em Horizonte; e Ferroviário x Ceará, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Outra briga foi registrada no bairro Parque Dois Irmãos, na Capital.