Torcidas organizadas do Fortaleza brigam dentro do estádio Domingão; veja vídeo

Mais um episódio de violência foi registrado entre duas torcidas organizadas do Fortaleza. A briga generalizada ocorreu nas arquibancadas do Estádio Domingão, em Horizonte, neste sábado (25), durante a partida entre Fortaleza e Horizonte, vencida pelo Tricolor por 3 a 1. Era a estreia do Leão do Pici no Campeonato Cearense. O confronto foi registrado em vídeo.

Foi possível ouvir barulhos de tiro na parte interna da arquibancada, local onde estava a torcida do Fortaleza. Pouco depois, a confusão nas arquibancadas do estádio, onde torcedores do próprio Leão do Pici brigaram entre si.

A partida chegou a ser paralisada no segundo tempo pela violência fora do campo. Capitão do Fortaleza, Tinga, chegou a ir na direção da torcida do próprio time para pedir que as brigas parassem. A polícia atuou para cessar o confronto.

Não é a primeira vez que esse tipo de situação ocorre entre duas torcidas do Tricolor. Casos foram registrados em 2024, no futsal, e também em 2023, durante jogo contra o Corinthians, pela Sul-Americana. O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil.

MARCELO PAZ PEDE PUNIÇÃO

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz se manifestou sobre o tema numa rede social. O dirigente ressaltou que o clube vai buscar punição aos envolvidos.

"Quanto aos brigões na arquibancada, vocês são uma vergonha! Vocês não tem os valores do clube e não nos representam. Quando o reconhecimento facial vier, e está perto, essas atitudes serão penalizadas com impedimento de acesso ao estádio. Futebol é lugar de alegria, entretenimento, lazer. Não vamos ofuscar a alegria da vitória por vocês. Daremos todo o apoio para que a polícia e a justiça possam identificar e punir todos os envolvidos."