Ceará x CSA-AL: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca dos primeiros pontos na Copa do Nordeste, o Ceará encara o CSA-AL, nesta quarta-feira (5), às 21h30, pela 2ª rodada da competição regional. O Alvinegro, que começou o torneio com derrota, enfrenta um adversário alagoano que ainda não perdeu na temporada. O confronto está marcado para o estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Com vaga direta na semifinal do Cearense, depois de bater o Barbalha por 5 a 0, e carimbar a liderança do grupo no Cearense, o Ceará tenta melhorar seu desempenho agora na Copa do Nordeste. O time do técnico Léo Condé estreou com derrota por 1 a 0 para o Náutico, fora de casa. Em cinco partidas no ano, foram quatro vitórias e um resultado negativo.

O CSA, por sua vez, já vai para o 10º duelo na temporada e ainda não sabe o que é perder. Até aqui, o time alagoano segue invicto, depois de vencer sete partidas e empatar as duas últimas. O Azulão do Mutange venceu o clássico contra o CRB e, depois disso, ficou na igualdade contra Coruripe e Asa-AL, pelo estadual.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO NO REGIONAL

Com moral elevada depois de golear o Barbalha por 5 a 0 na penúltima rodada do Cearense, o Vozão vira a página e foca na Copa do Nordeste novamente. Apesar de ter o clássico-rei no próximo sábado, o comandante alvinegro deixou clara a necessidade de vencer também na competição regional.

"A gente vai tratar com seriedade que tem que ser tratado o clássico-rei. Não vamos perder de vista a Copa do Nordeste, até porque a gente espera recuperar, entendemos que todos os jogadores estão preparados para jogar e vamos passo a passo, primeiro recuperar os atletas, pensar nesse jogo de quarta-feira pela Copa do Nordeste e tentar chegar inteiro para a partida de sábado", avalia o treinador.

Para o compromisso neste meio de semana, Condé deve realizar mudanças com intuito de poupar alguns atletas para o duelo diante do Fortaleza. Contra o Azulão, a equipe pode ter os retornos de Éder, Willian Machado, Dieguinho e Matheus Araújo ao time titular.

O confronto pela Copa do Nordeste é encarado como oportunidade por muitos atletas. Ao todo, Léo Condé já utilizou 25 jogadores nas cinco primeiras partidas do ano. A rodagem do elenco faz parte da estratégia de diminuir o risco de lesões no elenco alvinegro.

AZULÃO DO MUTANGE

Para o confronto fora de casa, o técnico Higo Magalhães deve mexer na equipe titular depois de ausências confirmadas dos titulares Betão e Tiago Marques, artilheiro do time no ano. O zagueiro e o centroavante, respectivamente, tratam suas lesões no departamento médico do CSA.

De olho na vaga, Islan e Mateus Santos disputam a vaga na zaga do Azulão. No setor ofensivo, Igor Bahia é quem assume a posição de Tiago. O comandante do CSA pode fazer alterações no esquema tático para enfrentar o Ceará, no PV.

Para chegar à fase de grupos do Nordestão, o time alagoano eliminou o Barcelona de Ilhéus-BA e Maracanã, na fase preliminar da competição regional. Na estreia da primeira etapa foi com vitória também sobre o Confiança-SE por 2 a 1, no estádio Rei Pelé. Sob comando de Higo Magalhães, a equipe tem a Série C como grande objetivo da temporada de 2025.

O CSA teve sequência de sete vitórias e dois empates nas primeiras partidas do ano. Um dos duelos contabilizados foi o WO diante do Igaci, pelo Campeonato Alagoano. Com cinco gols marcados, o Tiago Marques chama a responsabilidade no ataque, seguido por Igor Bahia e Guilherme Cachoeira com três gols cada.

O cearense Brayann, meia do CSA, falou sobre a boa fase da equipe na temporada e o confronto com o Ceará.

"A gente vem fazendo bons jogos, viemos da pré-copa do Nordeste e sabemos da dificuldade da competição. Graças a Deus começamos com um pé direito, com vitória em casa, e a expectativa é das melhores. Por mais que seja uma equipe de Série A, como o Ceará, queremos fazer um bom jogo", disse o meia, que nasceu em Sobral e passou no futebol cearense por Guarany, Maracanã e Caucaia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Dieguinho, Éder, Willian Machado e Nícolas; Richardson, Fernando Sobral e Matheus Araújo; Galeano, Fernandinho e Aylon. Técnico: Léo Condé.

CSA-AL: Georgemy; Cedric, Wanderson, Islan (Matheus Santos) e Roberto; Gustavo Nicola, Vander, Brayann e Álvaro (Gustavinho); Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Técnico: Higo Magalhães.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CSA-AL

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 05/02/25 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Assistente 1: Luis Carlos de França Costa (RN)

Assistente 2: João Henrique Queiroz da Silva (RN)

Quarto Árbitro: Naydson Albuquerque (CE)