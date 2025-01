'Traição' de organizada do Fortaleza e nova torcida do Ceará seriam motivo de brigas em estádios; entenda

O fim de semana foi marcado por brigas, agressões e muita confusão nas arquibancadas do estádio Domingão, em Horizonte, e no Estádio Presidente Vargas. O que chamou atenção e deixou muitos torcedores sem entender foi o fato das brigas partirem de dentro das próprias torcidas. Ou seja, torcedores de Ceará e Fortaleza brigando entre si no meio das arquibancadas. Um fato que explica as lamentáveis cenas são as alianças que as organizadas fazem com outras torcidas, causando rachas e brigas.

TUF x JGT

O ano de 2023 foi marcado por confrontos entre as duas torcidas organizadas. Aconteceram confrontos do lado de fora da sede do clube e em jogos da Série A e Copa Sul-Americana, como em jogo contra o Corinthians em São Paulo, nas semifinais da competição. Na ocasião, o clube informou que os integrantes das torcidas organizadas identificados em cenas de violência seriam banidos e não poderiam mais frequentar os jogos do clube.

Legenda: Torcedores do Fortaleza brigam entre si durante jogo do time. Foto: Kid Junior/SVM

Porém, em janeiro de 2024, a diretoria do Fortaleza, representada pelo CEO, Marcelo Paz, promoveu um encontro entre os líderes da TUF e JGT para buscarem um acordo de paz no início de temporada. A 'paz' foi respeitada durante o ano passado, sendo encerrada no último sábado (25). A briga generalizada ocorreu nas arquibancadas do Estádio Domingão, em Horizonte, durante a partida entre Fortaleza e Horizonte, vencida pelo Tricolor por 3 a 1. Era a estreia do Leão do Pici no Campeonato Cearense.

Fontes dizem que o motivo das constantes brigas entre os torcedores refere-se ao fato da JGT ser aliada da Torcida Jovem, do Sport Recife. A TUF considera 'traição' da JGT o fato da agremiação ter a 'inimiga' como aliada.

Mofi, Bonde da Aliança e Cearamor

Para entender a briga entre os torcedores do Ceará é importante adicionar uma terceira torcida organizada. Além da Cearamor e Mofi, surgiu também o Bonde da Aliança, apontada como uma das protagonistas da briga que ocorreu no último sábado, no jogo entre Ceará e Ferroviário, no estádio Presidente Vargas. Segundo relatos, a Mofi teria invadido o setor reservado para o Bonde da Aliança, que revidou iniciando a confusão. A Cearamor usou as suas redes sociais para afirmar que não tem envolvimento com a confusão. Vale lembrar que Cearamor e Bonde da Aliança são aliadas e ficam lado a lado no estádio.

Legenda: Confusão na arquibancada após brigas de organizadas do Ceará Foto: Ismael Soares / SVM

O QUE DIZEM OS CLUBES

O Fortaleza publicou uma nota oficial na tarde deste domingo (26) anunciando o rompimento de “qualquer diálogo e relação com torcidas organizadas”. O clube destacou ainda na nota que essa decisão de romper com as torcidas organizadas tem efeito imediato e será aplicada já no jogo desta segunda-feira (27), contra o Cariri, válido pelo Campeonato Cearense 2025.

Ernando Uchôa, vice-presidente do Ceará, fez um pronunciamento oficial após a partida contra o Ferroviário, em razão da briga entre torcedores do Vovô nas arquibancadas do estádio Presidente Vargas (PV), neste domingo (26). Em nome do clube, Ernando disse que o Ceará é radicalmente contra as atitudes dos torcedores e alertou para o risco de, por conta da confusão, o clube ser punido nas competições que disputa ao longo da temporada.

O QUE A JUSTIÇA FEZ

As torcidas organizadas TUF e JGT, do Fortaleza, foram proibidas de estar presentes em jogos do clube em competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF), como mandante ou não mandante. A medida foi determinada pelo auditor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense, Luciano Furtado.

“Fica expressamente vedada a presença da torcida organizada TUF e JGT, em todos os jogos do Fortaleza Esporte Clube, como mandante ou não mandante, cabendo ao Fortaleza ou clube mandante, a zelar para que ninguém entre ou permaneça nas dependências do estádio com qualquer indumentária, equipamento, bandeira, instrumento e/ou qualquer outro objeto que faça alusão a essas torcidas ou grupos”, diz trecho da medida.

Além disso, o Fortaleza terá que deixar o local destinado a estes torcedores fechado e colocar uma faixa com dizeres de paz. O clube também terá que atuar para impedir que referidos integrantes das torcidas organizadas da TUF e JGT adentrem nos locais de jogo.

Sobre a briga no Ceará, a Justiça ainda não emitiu a punição que será dada ao clube.