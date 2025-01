Fortaleza tem organizadas suspensas pelo TJDF e terá de colocar faixa no espaço de torcedores

As torcidas organizadas TUF e JGT, do Fortaleza, foram proibidas de estar presentes em jogos do clube em competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF), como mandante ou não mandante. A medida foi determinada pelo auditor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense, Luciano Furtado.

“Fica expressamente vedada a presença da torcida organizada TUF e JGT, em todos os jogos do Fortaleza Esporte Clube, como mandante ou não mandante, cabendo ao Fortaleza ou clube mandante, a zelar para que ninguém entre ou permaneça nas dependências do estádio com qualquer indumentária, equipamento, bandeira, instrumento e/ou qualquer outro objeto que faça alusão a essas torcidas ou grupos”, diz trecho da medida.

Legenda: Briga generalizada entre torcedores do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Além disso, o Fortaleza terá que deixar o local destinado a estes torcedores fechado e colocar uma faixa com dizeres de paz. O clube também terá que atuar para impedir que referidos integrantes das torcidas organizadas da TUF e JGT adentrem nos locais de jogo.

A medida foi tomada após uma briga generalizada entre torcidas organizadas do clube nas arquibancadas do estádio Domingão durante partida entre Horizonte e Fortaleza no último sábado (25). A partida chegou a ser paralisada no segundo tempo pela violência fora do campo. A polícia atuou para cessar o confronto.

O Fortaleza publicou uma nota oficial na tarde deste domingo (26) anunciando o rompimento de “qualquer diálogo e relação com torcidas organizadas”. O clube destacou ainda na nota que essa decisão de romper com as torcidas organizadas tem efeito imediato e será aplicada já no jogo desta segunda-feira (27), contra o Cariri, válido pelo Campeonato Cearense 2025.