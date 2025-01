Torcidas organizadas do Ceará brigam no PV durante clássico: veja imagens

Mais cenas lamentáveis envolvendo torcidas organizadas no futebol cearense. As torcidas organizadas do Ceará brigaram durante o Clássico com o Ferroviário no Presidente Vargas e o jogo foi paralisado por 5 minutos.

O árbitro Rodrigues Júnior parou o jogo aos 23 minutos do 1º tempo e só retomou a partida, aos 28, até os tumultos serem contornados pela segurança.

Veja Imagens

Torcidas do Ceará brigam na arquibancada do PV durante o Clássico com o Ferroviário



📹RAISA MARTINS E SAMUEL CONRADO / SVM pic.twitter.com/71L9oXA3aB — Jogada (@diariojogada) January 26, 2025

Legenda: Confusão na torcida organizada do Ceará durante do jogo com Ferroviário no PV Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Confusão na arquibancada após brigas de organizadas do Ceará Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Confusão na torcida organizada do Ceará em jogo no PV Foto: Ismael Soares / SVM

Ceará publica nota

O Ceará publicou uma nota oficial sobre a briga das torcidas

"Tudo o que menos queríamos era precisar, mais uma vez, falar sobre as brigas nas arquibancadas de jogos do Ceará Sporting Club.



Já não é segredo que o Alvinegro repudia veementemente qualquer ato de violência e, principalmente, quando ele ocorre entre membros de sua torcida.



O que presenciamos na tarde deste domingo, 26, no estádio Presidente Vargas nos entristece e, acima de tudo, envergonha.



O Ceará Sporting Club não aceita e não compactuará com atos de tamanha selvageria.



O clube espera que os responsáveis sejam categoricamente punidos e, desde o ocorrido, trabalha no auxílio da identificação destes, para que, o mais rápido possível, estejam longe dos jogos alvinegros".