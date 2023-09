Fortaleza anuncia rompimento com torcidas organizadas após episódios de violência; veja medidas

Após episódios de violência entre integrantes de torcidas organizadas, o Fortaleza anunciou, na manhã deste sábado (30), o "rompimento de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT", além de outras medidas para coibir e punir as brigas.

O clube informou que os integrantes das torcidas organizadas identificados em cenas de violência serão banidos e não poderão mais frequentar os jogos do clube. Em caso de serem sócios, serão expulsos do quadro de associados.

Segundo o Fortaleza, estão suspensas as vendas de ingressos nas sedes das torcidas organizadas envolvidas, assim como qualquer produto e apoio logístico ou estruturais. O Fortaleza vai entrar com medidas judiciais para proibir a utilização na marca Fortaleza Esporte Clube pelas referidas torcidas.

"O Fortaleza não mais reconhece a existência institucional de TUF e JGT", diz a nota (VEJA NA ÍNTEGRA ABAIXO).

As medidas valem a partir de hoje, de acordo com o clube.

CASO DE VIOLÊNCIA

As torcidas protagonizaram agressões no jogo contra o Corinthians na Neo Química Arena em jogo válido pela primeira partida da semifinal da Sul-Americana, entrarando em conflito em dois momentos, um antes do jogo ter início e outro no decorrer da partida. Na Arena Castelão, a polícia faz uma separação de setores entre elas.

Para os dois próximos jogos do Leão, Grêmio (Brasileiro - Série A) e Corinthians (Sul-Americana), as marcas das torcidas organizadas e qualquer adereço com as marcas estampadas estão proibidas de estarem presentes nos estádios.

CONFIRA A NOTA DO FORTALEZA NA ÍNTEGRA

Sobre os recentes casos de violência envolvendo integrantes das torcidas organizadas, o Fortaleza Esporte Clube comunica o rompimento de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT.

Concretamente:

1. No que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar jogos do Clube.

Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como a ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo.

2. Como consequência desta medida, estão suspensas a venda de ingressos nas sedes das agremiações TUF e JGT, o licenciamento de produtos e quaisquer apoios logísticos ou estruturais para as referidas denominações de torcedores.

3. Caso seja associado ao Fortaleza Esporte Clube, o criminoso identificado será sumariamente expulso do Quadro de Sócios.

4. O Clube também entrará com as medidas judiciais cabíveis para proibir a utilização da marca Fortaleza Esporte Clube por parte das torcidas TUF e JGT. Estas torcidas não mais poderão fazer uso de símbolos oficiais do clube, sob pena de multa e das devidas sanções legais.

5. A partir da presente data, o Fortaleza não mais reconhece a existência institucional de TUF e JGT.

As medidas acima têm efeito imediato.

Temos a certeza de que o verdadeiro torcedor do Fortaleza Esporte Clube apoia o rompimento total e completo para com as referidas torcidas e o banimento dos envolvidos de todas as praças esportivas.

Fortaleza, 30 de setembro de 2023.

