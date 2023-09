Trio é preso na sede da TUF após briga entre torcidas organizadas

Três homens foram presos sob suspeita de participarem de um confronto entre torcidas organizadas. As capturas aconteceram na sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), no bairro Benfica, nessa sexta-feira (29).

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com o trio foram apreendidas duas armas de fogo do tipo revólver calibre 38 e 26 munições, do mesmo calibre. Devido aos recentes casos de violência, o Fortaleza Esporte Clube se pronunciou comunicando rompimento "de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT".

Os suspeitos presos com auxílio de policiais civis são: Mateus de Sousa Matos, 32, Davi da Silva Moreira, 24, e Francisco Allef de Assis Paulo, 28. Foram conduzidos ao 34º Distrito Policial, onde foi feito procedimento com fundamento no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Legenda: Dois revólveres foram apreendidos Foto: Reprodução

CONFRONTO

Na noite dessa sexta-feira (29) houve mais um confronto entre torcidas organizadas em frente à sede do Fortaleza Esporte Clube, localizada no Pici.

"Após a ocorrência, equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram ao local do fato, coletaram informações sobre os suspeitos, acessaram as imagens do circuito de câmeras do local e saíram em diligência", segundo a PMCE.

Quando os suspeitos foram indagados sobre a participação no confronto, todos negaram.

No entanto, onde eles estavam foram encontrados os revólveres.

O Fortaleza Esporte Clube disse que: "estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como a ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo".