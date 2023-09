Três jogadores do Fortaleza são escolhidos para o ‘Time da Semana’ da Sul-Americana

O lateral-direito Tinga, o volante Zé Welison e o atacante Marinho, atletas do Fortaleza, foram escolhidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para integrar o “Time da Semana” das partidas de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2023.

Tinga foi titular nos 90 minutos do empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Corinthians na terça-feira (26), na Neo Química Arena. Zé Welison foi o autor do gol do Tricolor do Pici na partida, após assistência de Marinho em cobrança de escanteio.

CONFIRA O TIME DA SEMANA (FORMAÇÃO 3-4-3)

Domínguez (LDU)

Tinga (Fortaleza)

Lucas Veríssimo (Corinthians)

Quiñonez (LDU)

Piovi (LDU)

Zé Welison (Fortaleza)

Julio (LDU)

Renato Augusto (Corinthians)

Marinho (Fortaleza)

Yuri Alberto (Corinthians)

Paolo Guerrero (LDU)

JOGOS DA VOLTA ACONTECEM NA PRÓXIMA SEMANA

Corinthians e Fortaleza empataram em 1 a 1 na partida de ida e voltam a se enfrentar na próxima terça (3), no Castelão. A LDU venceu o Defensa y Justicia por 3 a 0 na partida de ida e se enfrentam novamente na quarta-feira (4), na Argentina.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.