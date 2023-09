Mano Menezes é apresentado no Corinthians e afirma que Sul-Americana é o 'objetivo maior'

Na tarde desta sexta-feira (29), o Corinthians apresentou oficialmente Mano Menezes como seu novo treinador. O comandante retorna ao time do Parque São Jorge nove anos após sua última passagem com a missão de melhorar o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e também chegar à final da Copa Sul-Americana, única possibilidade real de título do Timão na temporada. Sobre a competição internacional, na qual os paulistas enfrentam o Fortaleza por uma vaga na grande decisão, Mano afirmou que é o maior objetivo no momento.

"A equipe tem qualidade técnica boa, vem fazendo uma Copa Sul-Americana que surpreendeu e que coloca o clube numa possibilidade de chegar na final. Jogou um jogo parelho contra um adversário montado há bastante tempo, sendo dirigido pelo mesmo treinador há três anos. Esse é o objetivo maior, mas, não menos importante, temos um clássico antes. Vamos jogar um jogo de cada vez, disputar o clássico pensando nisso que falei. Começamos a trabalhar ontem, vamos completar hoje. Temos três jogadores fora por suspensão. E os outros só amanhã, quando passarei publicamente para vocês, mas os jogadores vão saber hoje, porque vamos fazer o treino", disse

Neste retorno ao Corinthians, Mano vai reencontrar nove jogadores que já trabalhara com ele em momentos anteriores na carreira. Sete deles no próprio time paulista: Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Paulinho, Renato Augusto e Romero. Além deles, Bruno Méndez foi atleta do treinador no Internacional e Giuliano em sua passagem na Seleção Brasileira. Para o técnico, reencontrar rostos conhecidos, mesmo que muitos anos depois, ajuda na montagem da equipe, pois os atletas já têm noção do seu modelo de jogo.

"Não gosto desse contato direto de treinador e jogador. O jogador de futebol tem muitos direitos, mas não deve ir além desses direitos ao ligar para treinador, isso e aquilo. Nem treinador para jogador quando ele está em outro clube. É bom ter jogadores que já trabalharam com a gente, quase a defesa toda. Você tem questões de padrão de defender que vão se repetir a cada jogo, a cada momento, você ter ideia do que o treinador gosta de fazer ajuda, encurta caminho. Só não podemos esquecer que estamos um pouquinho mais velhos, temos que conhecer atalhos, contrabalancear com a juventude que perdemos um pouco", ressaltou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: