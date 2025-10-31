O Timão foi notificado da punição nessa segunda-feira (20)
Curioso diálogo entre corintianos aconteceu em posse do novo presidente do STF, ministro Edson Fachin
Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional
Equipes se enfrentam pela 22ª rodada do torneio nacional
Equipes se enfrentam pelo jogo da volta das oitavas de final do torneio
Ele usou suas redes sociais para mostrar a perna machucada em lance de pênalti para o Timão
Partida é válida pela 16ª rodada da Série A
Time paulista enfrenta o Ceará na quarta-feira no Castelão pela 14ª rodada
Timão visita o Vovô no Castelão na quarta-feira (16), no Castelão
Equipes se enfrentam pela 11ª rodada do torneio nacional