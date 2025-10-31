Diário do Nordeste
Foto de Raniele, jogador do Corinthians

Jogada

Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

O Timão foi notificado da punição nessa segunda-feira (20)

Samir de Carvalho* 20 de Outubro de 2025

Jogada

Moraes comenta com presidente Lula sobre pênalti perdido pelo Corinthians: 'E o Yuri Alberto hein?'

Curioso diálogo entre corintianos aconteceu em posse do novo presidente do STF, ministro Edson Fachin

Redação 30 de Setembro de 2025
Foto de Corinthians x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Corinthians x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 27 de Setembro de 2025

Jogada

Corinthians x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 22ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 30 de Agosto de 2025
Foto de Atlético Mineiro x Flamengo pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Atlético Mineiro x Flamengo pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalaçoes

Equipes se enfrentam pelo jogo da volta das oitavas de final do torneio

Ian Laurindo* 06 de Agosto de 2025
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

Memphis posta perna machucada e deve ser um dos preservados domingo contra o Fortaleza

Ele usou suas redes sociais para mostrar a perna machucada em lance de pênalti para o Timão

Agência Estado 31 de Julho de 2025

Jogada

Corinthians x Cruzeiro pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 16ª rodada da Série A

Redação 23 de Julho de 2025

Jogada

Corinthians ainda não venceu como visitante na Série A e tem a 4ª pior campanha fora

Time paulista enfrenta o Ceará na quarta-feira no Castelão pela 14ª rodada

Vladimir Marques 15 de Julho de 2025

Jogada

Corinthians terá 3 desfalques no ataque contra o Ceará; veja quem está fora

Timão visita o Vovô no Castelão na quarta-feira (16), no Castelão

Vladimir Marques 14 de Julho de 2025

Jogada

Corinthians x Vitória pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 11ª rodada do torneio nacional

Redação 01 de Junho de 2025
