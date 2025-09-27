Corinthians x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Corinthians x Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (28), pela 25ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Corinthians x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Cazé TV, pela Record e pelo Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angilerii; Matheuzinho, José Martinez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira, Viña; De la Cruz, Jorginho , Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA