Corinthians x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ina.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Corinthians e Flamengo se enfrentam pela 25ª rodada da Série A, às 18h30, na Neo Química Arena
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Corinthians Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (28), pela 25ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Corinthians x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Cazé TV, pela Record e pelo Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angilerii; Matheuzinho, José Martinez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira, Viña; De la Cruz, Jorginho , Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo

  • Data: 28/07/2025

  • Horário: 20h30

