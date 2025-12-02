Dorival Júnior monta Corinthians misto para enfrentar o Fortaleza; veja escalação

O técnico Dorival Júnior definiu o Corinthians para enfrentar o Fortaleza na quarta-feira (3), às 19 horas, no Castelão. E o Timão virá com uma formação 'mista'.

A equipe paulista fez um treino tático no CT Joaquim Grava simulando a movimentação do Fortaleza e escalou um time com:

Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Fabrizio Angileri (Hugo); Dieguinho (Vitinho) e Gui Negão.

Quem está fora

O Timão não deve contar com quatro titulares para o confronto: Matheuzinho suspenso pelo 3º cartão amarelo, Charles, suspenso pelo STJD, Memphis Depay, em transição, e Yuri Alberto, com dor na virilha.