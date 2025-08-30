Corinthians x Palneiras pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 22ª rodada do torneio nacional
Corinthians x Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), pela 22ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Corinthians x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Record e do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians: Hugo Souza; Felix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Charles, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Memphis. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
CORINTHIANS X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Neo Química Arena, em São Paulo
Data: 31/07/2025
Horário: 18h30