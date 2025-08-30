Diário do Nordeste
Corinthians x Palneiras pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 22ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Corinthians recebe o Palmeiras pelo Brasileirão.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Corinthians Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), pela 22ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Corinthians x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Record e do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians:  Hugo Souza; Felix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Charles, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Memphis. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo

  • Data: 31/07/2025

  • Horário: 18h30

