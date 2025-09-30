Diário do Nordeste
Moraes comenta com presidente Lula sobre pênalti perdido pelo Corinthians: 'E o Yuri Alberto hein?'

Curioso diálogo entre corintianos aconteceu em posse do novo presidente do STF, ministro Edson Fachin

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:12)
Jogada
Legenda: O atacante Yuri Alberto, do Corinthians (camisa 9), lamenta pênalti perdido contra o Flamengo, defendido por Rossi
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Nesta segunda (29), durante a posse do novo presidente do STF, ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes teve um corioso diálogo 'futebolístico' com o presidente Lula. Ambos são corintianos e Moraes perguntou sobre o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, que perdeu um pênalti de cavadinha na derrota para o Flamengo por 2x1, no último domingo, em jogo pela 25ª rodada da Série A na Neo Química Arena.

"E o Yuri Alberto, hein?", comentou Moraes, enquanto cumprimentava o presidente, que fez cara de lamento em seguida.

O momento de descontração "clubística" foi captada em um vídeo publicado no Instagram e vem viralizando no X (ex-Twitter). Nas imagens, Lula chega acompanhado de Janja e cumprimenta, em ordem, Luis Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

