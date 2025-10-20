Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

O Corinthians sofreu um transfer ban de seis meses sem poder registrar novos jogadores. A punição é por conta do atraso de uma das parcelas na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) referente a uma dívida com o Cuiabá.

O prazo da segunda parcela, no valor de R$ 780 mil, venceu na última sexta-feira (17). O timão não cumpriu com o pagamento e foi notificado nesta segunda-feira (20).

Após a constatação do atraso, o Cuiabá sinalizou que iria à CBF pedir providências sobre o caso.

O Corinthians alega que possuía a prorrogação do prazo por mais cinco dias de acordo com cláusulas assinadas no plano de pagamento. Por isso, o clube paulista não entendia estar em atraso com a CNRD.

Já o Cuiabá contesta a versão com um documento de advertência enviado ao Timão em julho deste ano, quando o Alvinegro já havia atrasado a primeira parcela.

No documento, o relator Marcelo Lessa afirmou que o "o prazo de cinco dias para apresentar os comprovantes de pagamento não deve ser considerado uma extensão do prazo de pagamento, tendo a finalidade de proporcionar ao Corinthians um tempo hábil apenas para organizar a sua manifestação e apresentação dos comprovantes de pagamento".