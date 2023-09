Corinthians acerta a contratação de Mano Menezes; veja detalhes

O Corinthians acertou na tarde desta quinta-feira (28) o seu novo treinador. Mano Menezes é o nome da vez e chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou no Timão em 38 jogos, contabilizando 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Segundo o jornalista Samir Carvalho, do Portal UOL, o novo treinador vai receber R$ 800 mil mensais no Corinthians e assinará contrato até o fim de 2024.

Mano já é conhecido da equipe paulista com passagem pelo clube em duas oportunidades, surgindo em 2008 e voltando em 2014. Pelo Corinthians, o treinador gaúcho conquistou uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e uma Série B.

Próximos jogos do Corinthians:

São Paulo (F) - 30/09, 18h30 (de Brasília) - Brasileirão

(F) - 30/09, 18h30 (de Brasília) - Fortaleza (F) - 03/10, 21h30 (de Brasília) - CONMEBOL Sul-Americana

(F) - 03/10, 21h30 (de Brasília) - Flamengo (C) - 07/10, 21h (de Brasília) - Brasileirão

*Sob supervisão de João Bandeira Neto