Vanderlei Luxemburgo é demitido do Corinthians

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. O clube anunciou oficialmente a saída do treinador nesta quarta-feira (27). A pressão pela saída dele aumentou após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza na Neo Quimica Arena, na última terça-feira (26), pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A torcida do Timão vaiou mais uma vez o técnico, que vinha balançando no cargo.

Luxemburgo deixa o Corinthians após 38 partidas, com 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas e aproveitamento de 48% em quatro meses de trabalho. O Timão ocupa a décima posição no Brasileirão com 30 pontos.

Assim, o Corinthians deve anunciar um novo treinador em breve visando o jogo de volta no Castelão no dia 3, ás 21h30, como também para o duelo pela Série A, no sábado (30), contra o São Paulo no Morumbi.

Legenda: O Corinthians publicou uma nota oficializando a saída de Luxemburgo Foto: Reprodução / Twitter

Confira a nota do Timão

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje.