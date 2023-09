Árbitro colombiano que esteve afastado por 'erros graves' apita Fortaleza x Corinthians na Sula

O Fortaleza está a um passo de fazer ainda mais história e chegar à grande final da Copa Sul-Americana de 2023. Para isso, o Leão vai ter que superar o Corinthians, nesta próxima terça-feira (03), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal. Para apitar o duelo, a Conmebol definiu o nome do colombiano Andrés Rojas, de 39 anos. O árbitro, no entanto, acumula um polêmica em sua carreira, já que esteve afastado pela entidade máxima do futebol sul-americano por 'erros graves'.

Rojas será auxiliado pelos também colombianos Dionisio Ruiz e Jhon León. O responsável pelo VAR será Nicolás Gallo, outro colombiano.

ERRO GRAVE

A situação aconteceu durante a partida entre Atlético-MG e Boca Juniors, válida pelas oitavas de final da Libertadores de 2021. Na ocasião, Rojas anulou um gol legítimo da equipe argentina após assinalar uma suposta falta cometida em Nathan Silva. O árbitro, que estava comandando no campo, teve o auxílio do VAR, que estava sob a supervisão de Derlis Lopes, para marcar a infração. Com a anulação do gol, a partida terminou em 0 a 0. Na sequência, a Conmebol divulgou uma nota e suspendeu os juízes.

“As atuações do Sr. Andrés Rojas, árbitro principal, e do Sr. Derlis Loes, árbitro VAR, designados para a partida, foram analisadas tecnicamente por esta comissão, concluindo que os mesmos incorreram em erros graves no exercícios das suas funções (…), pontualmente na seguinte situação: – Min 34′ – Anulação do Gol do clube Boca Juniors, por suposta falta. Resolve: suspender os árbitros por tempo indeterminado”, informou o comunicado.

ROJAS COMANDOU DOIS JOGOS DO CORINTHIANS EM 2023

Andrés Rojas apitará um jogo do Fortaleza pela primeira vez em sua carreira. Porém, o colombiano já conduziu dois jogos do Corinthians na atual temporada. Um empate em 0 a 0 com o Newell´s Old Boys, na Argentina, e uma vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, no Uruguai. Além das partidas do Timão, ele apitou mais cinco compromissos de times brasileiros: Estudiantes/ARG 3×0 Goiás (Sul-Americana), Flamengo 4×0 Aucas/EQU (Libertadores), Palmeiras 4×2 Barcelona/EQU (Libertadores), Barcelona/EQU 0x2 Palmeiras (Libertadores), Santos 0x0 Audax/CHI (Sul-Americana).

ARBITRAGEM COMPLETA PARA FORTALEZA x CORINTHIANS