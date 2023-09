Fortaleza x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Grêmio entram em campo na tarde deste sábado (30) em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão.

O Leão do Pici inicia a rodada com 38 pontos, na 8ª colocação. A equipe é líder da Série A no returno, em cinco jogos já disputados na virada do campeonato o Fortaleza venceu quatro e perdeu apenas um.

O Tricolor cearense ainda divide atenções com a semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo decisivo contra o Corinthians acontece na próxima terça-feira (3), apenas três dias após o encontro contra o Grêmio. Por isso, Juan Pablo Vojvoda vai escalar o time reserva neste sábado no Castelão.

Por outro lado, a equipe de Renato Gaúcho veio para Fortaleza com força máxima. O Grêmio é o 3º colocado na tabela de classificação, com 43 pontos, e ainda sonha com o título do Brasileirão.

A equipe entrou em campo pela última vez no dia 21, há nove dias, quando venceu o Palmeiras por 1x0. Nos últimos cinco jogos, o Grêmio venceu três partidas, empatou uma e perdeu uma.

Transmissão

O jogo vai ser transmitido com exclusividade pelo Premiere, no canal fechado. A Verdinha também passa as emoções do duelo pelas ondas da rádio, com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

O Fortaleza vive um dos momentos mais importantes da sua história. A equipe está prestes a decidir uma vaga inédita na final da Sul-Americana contra o Corinthians.

Na Série A, a campanha do Leão vem sendo regular desde o início da competição. A equipe, inclusive, é líder da segunda parte do campeonato com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Na última rodada, o time venceu o São Paulo por 2x1 no Morumbi.

Para o duelo contra o Grêmio, Vojvoda vai escalar o time reserva pensando em descansar os titulares para a partida contra o Corinthians. O goleiro João Ricardo e o volante Zé Welison são desfalques certos pois cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

No departamento médico, Pedro Rocha e Hércules seguem de fora. Marinho é dúvida depois de sair sentindo dores na última partida contra o Corinthians.

O Grêmio também vem em um momento de alta. A equipe venceu o Palmeiras na última rodada do Brasileirão e ainda pensa em conquistar o título nacional.

A equipe gremista desembarcou em Fortaleza na noite da última quinta-feira (28), com força máxima. Renato Gaúcho comandou o treino de apronto na sexta (29) no CT do Ceará.

O treinador conta com os retornos importantes do zagueiro Geromel e do volante Felipe Carballo. Kannemann também volta a ser opção depois de cumprir suspensão na última rodada. Entretanto, Luan ficou em Porto Alegre e é desfalque para esta rodada.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Dudu, Benevenuto, Tobias Figueiredo, Escobar; Lucas Sasha, Pedro Augusto, Calebe; Pikachu, Machuca e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro (Fábio), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Palpites

Ficha Técnica | Fortaleza x Grêmio

Onde: Arena Castelão

Data: 30/09/2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (FIFA)

Assistente 2: Daniel Luis Marques

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)