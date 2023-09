Presidente de organizada reage a rompimento do Fortaleza: ‘dia triste’

João Paulo e Silva Melo, conhecido como 'Bombado', presidente da TUF, torcida organizada do Fortaleza, publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais lamentando o rompimento com torcidas organizadas por parte do Fortaleza, anunciado neste sábado (30).

“Um dia triste para a nossa história, é uma perda por cima de outra, são situações que a gente nunca imaginou, mas que a galera ponha a cabeça no lugar, respeite o torcedor do Fortaleza”, disse no vídeo publicado.

Após episódios de violência entre integrantes de torcidas organizadas, o Fortaleza anunciou, na manhã deste sábado (30), o "rompimento de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT", além de outras medidas para coibir e punir as brigas.

O clube informou que os integrantes das torcidas organizadas identificados em cenas de violência serão banidos e não poderão mais frequentar os jogos do clube. Em caso de serem sócios, serão expulsos do quadro de associados.

“Que hoje e terça a galera vá para esse jogo para apoiar o Fortaleza Esporte Clube como sempre foi feito, que o foco seja esse e que nada mais ruim do que já vem acontecendo nessa semana tão fatídica para nós venha prejudicar mais o Fortaleza Esporte Clube”, afirmou João Paulo e Silva Melo.

Segundo o Fortaleza, estão suspensas as vendas de ingressos nas sedes das torcidas organizadas envolvidas, assim como qualquer produto e apoio logístico ou estruturais.

“Que essas coisas se revertam para que terça-feira, um dia tão especial, a gente possa comemorar e não falar de nada mais nada menos do que uma classificação”, completou João Paulo e Silva Melo, tratando sobre o jogo de volta das semifinais da Sul-Americana, contra o Corinthians.