Em Fortaleza, Duda e Ana Patrícia são as campeãs do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2023

Duda e Ana Patrícia são as campeãs do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2023. No jogo que marcou o título, na Etapa de Fortaleza, pela fase de grupos do Top 12, mais uma vitória: 2 a 0 (21/14 e 21/17) sobre Aninha/Victoria. Elas dominaram a temporada. Nas sete primeiras etapas, foram sete ouros. Na oitava, em Fortaleza, só precisavam entrar em quadra para garantir pontos suficientes e não poderem mais ser alcançadas pelas adversárias.

“Este ano, a CBV trouxe uma nova identidade visual, mais jovem, vibrante e colorida para o Circuito Brasileiro de vôlei de praia. E o título de uma temporada tão especial não poderia estar em melhores mãos, já que Duda e Ana Patrícia são referência no Brasil e no mundo. São atletas que se destacam desde a base e mantiveram uma regularidade impressionante ao longo das etapas deste ano, vencendo todas. A CBV dá parabéns às duas campeãs e a toda a comissão técnica da dupla”, diz Radamés Lattari, presidente da CBV, que acompanhou a conquista de Duda e Ana Patrícia em Fortaleza.

Foi o primeiro título nacional da dupla, mas cada uma já tinha vencido a competição uma vez – Ana Patrícia em 2019/2020, com Rebecca; e Duda em 2020/2021, com Ágatha.

“O título brasileiro é fruto de muito trabalho e dedicação. Aproveitamos cada momento que estamos vivendo. Não é fácil chegar aqui. Nossa regularidade foi fundamental. Ser campeã de forma antecipada é muito bom”, diz Duda, que ao lado da parceira, se emocionou com a homenagem preparada pela CBV: após a confirmação do título, depoimentos de parentes das duas jogadoras foram exibidos no telão da arena montada na Praia de Iracema.

Temporada vitoriosa

Duda e Ana Patrícia venceram as sete primeiras etapas deste ano, disputadas em Maringá (PR), Itapema (SC), Saquarema (RJ), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Brasília (DF) e Salvador (BA). Na etapa baiana, bateram o recorde de vitórias consecutivas em etapas do Circuito Brasileiro, superando as seis de Larissa/Talita na temporada 2024/2015.

Mesmo com tantas conquistas, Ana Patrícia já está com a cabeça nos próximos compromissos. “Temos um calendário recheado até o final do ano, com etapas do Circuito Mundial e a Copa do Mundo. Aqui mesmo em Fortaleza, temos muita coisa para viver até o último jogo. Se a etapa terminar com a gente novamente no topo do pódio, será uma alegria para coroar o título da temporada”.

“Nosso trabalho na comissão técnica é facilitar as coisas para elas. As duas têm o dom de jogar voleibol. Estou muito feliz pela consistência e a regularidade delas ao longo da temporada, pela forma como conseguem manter o foco mesmo sob pressão”, completou o técnico Lucas Palermo.

CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA 2023 – OITAVA ETAPA

Local: Avenida Beira Mar, S/N – Praia de Iracema – Fortaleza (CE)

Entrada franca

Programação

16/9 (SÁBADO) – Semifinais e finais do Aberto; Repescagem, quartas de final – 8h às 13h; Semifinais do Top 12 – 16h às 20h

17/9 (DOMINGO) – Finais do Top 12 – 9h às 12h