Briga entre torcedores do Fortaleza é registrada no estádio do Corinthians; veja vídeo

Torcedores do Fortaleza brigaram entre si nas arquibancadas da Neo Química Arena, em São Paulo (SP), antes do início da partida contra o Corinthians pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2023, na noite desta terça-feira (26).

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver um grupo de torcedores caracterizados com adereços de torcidas organizadas do Tricolor do Pici trocando agressões no setor destinado à torcida do Fortaleza na Neo Química Arena.

VEJA O VÍDEO DA CONFUSÃO

A bola rola às 21h30 para a partida entre Corinthians e Fortaleza, válida pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2023. O jogo da volta acontece na próxima semana, em Fortaleza. A equipe que avançar enfrentará LDU ou Defensa y Justicia na final.