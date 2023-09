Corinthians x Fortaleza: veja horário, palpites e prováveis escalações

Os primeiros 90 minutos da decisão que vale vaga na grande final da Copa Sul-Americana serão disputados nesta terça-feira (26). Corinthians e Fortaleza entram em campo em busca de construir uma vantagem na Neo Química Arena, casa do Timão, e largar na frente nesse duelo. A bola vai rolar a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Quando as duas equipes se enfrentaram no último dia 14, pela Série A do Brasileirão, o Leão do Pici saiu vitorioso com o placar de 2x1. A partida foi disputada na Arena Castelão, e o Corinthians foi a campo sem várias peças do time titular.

O Timão, que chegou até a Sul-Americana por terminar em 3º em seu grupo na Libertadores, desbancou o Universitario nos play-offs, News Old Boys nas oitavas e o Estudiantes nas quartas.

Já o Fortaleza começou a competição desde a fase de grupos, teve a 3ª melhor campanha geral, se classificou em 1º do grupo H e perdeu apenas uma partida em toda sua campanha. No mata-mata, o time de Vojvoda superou o Libertad nas oitavas e o América-MG nas quartas.

Momento | Ausências e dúvidas

O Corinthians chega para essa primeira disputa contra o Fortaleza animado e confiando na sua força dentro da Neo Química Arena. O time de Luxemburgo vem de vitória, em casa, contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro.

O triunfo abriu mais distância para a zona de rebaixamento e deixou a equipe mais tranquila em relação a Série A. Hoje, o time paulista tem 30 pontos e é o 10º colocado, melhor posição alcançada no campeonato em 23 rodadas.

Para o confronto desta terça, o Timão não conta com Giovane (lesão muscular anterior de coxa), Roni (trauma no tornozelo) e Paulinho (recuperação de cirurgia no joelho).

No Fortaleza o clima é o melhor possível. Ao mesmo tempo que vive um momento inédito e histórico na Sul-Americana, a equipe também é líder do Brasileirão no returno do campeonato, com quatro vitórias em cinco rodadas. O Tricolor está entre as equipes que brigam por vaga no G-6 e no G-4 da Série A, com 38 pontos conquistados, na 8ª colocação.

Embalados pela festa da torcida no aeroporto, a delegação viajou no domingo à noite para São Paulo, com 26 atletas relacionados por Vojvoda.

Aeroporto tomado por torcedores do Fortaleza! É o #AeroLaion 🦁✈️ pic.twitter.com/FDFdx9K8Bc — Jogada (@diariojogada) September 24, 2023

Sem grandes surpresas, o Leão vai a campo com o que tem de melhor. A grande novidade é o retorno de Calebe, o meia tratava um estiramento ligamentar no joelho, foi liberado pelo Departamento Médico há cerca de 15 dias, mas voltou a ser relacionado somente agora.

Romarinho e Bernardo Schappo seguem de fora da lista do treinador argentino.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto; Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Treinador: Vanderlei Luxemburgo.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Marinho, Machuca (Guilherme), Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

inter@

Ficha Técnica | Corinthians x Fortaleza

Local: Neo Química Arena

Data: 26/09/2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich

Assistente 1: Nicolas Tarán

Assistente 2: Carlos Barreiro

VAR: Leodán González