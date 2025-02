Torcidas organizadas de Fortaleza e Ceará são vetadas para Clássico-Rei após decisão do Pleno do TJDF-CE

As torcidas organizadas de Fortaleza e Ceará não poderão comparecer ao Clássico-Rei deste sábado (4) após o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (TJDF-CE) manter a decisão de veto das TUF e JGT (do Fortaleza) e TOC e MOFI (do Ceará) em todos os jogos dos dois clubes, seja como mandantes ou não mandantes, até que a é Comissão Disciplinar analise o processo.

Veja a decisão do Pleno:

- Fica expressamente vedada a presença das torcidas organizadas TUF, JGT, TOC e MOFI em todos os jogos do Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube, seja como mandante ou não mandante. Cabe ao Ceará e ao Fortaleza zelar para que ninguém adentre ou permaneça nas dependências do estádio portando qualquer indumentária, equipamento, bandeira, instrumento ou qualquer outro objeto que faça alusão a essas torcidas ou grupos, até que a Comissão Disciplinar analise o processo.

- O Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube se abstenham de adotar qualquer medida que favoreça a presença de integrantes das torcidas organizadas TOC, MOFI, TUF e JGT nos locais de jogo, incluindo a venda ou doação de ingressos a integrantes identificados pela agremiação como membros dessas torcidas, até até que a Comissão Disciplinar analise o processo.

Entenda o caso

O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (TJDF-CE) puniu as referidas torcidas organizadas após brigas em jogos do Campeonato Cearense, as torcidas TUF e JGT na partida no dia 25, do Fortaleza contra o Horizonte, causando tumulto e vandalismo das arquibancadas do Domingão, em Horizonte (CE), e as torcidas TOC e MOFI no dia 26 em jogo entre Ceará e Ferroviário.

Assim, as duas torcidas foram proibídas já no dia seguinte de comparecer ao jogos, com seus espaços sendo fechados, com faixas de paz exibidas nos referidos setores.