Justiça decreta prisão preventiva de 82 torcedores detidos por brigas antes do jogo entre Fortaleza e Ceará

A Justiça Estadual converteu a prisão em flagrante de 82 torcedores em prisão preventiva, em audiências de custódia realizadas no último domingo (9). Os suspeitos se envolveram em brigas de torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza, antes do Clássico-Rei ocorrido no último sábado (8), pelo Campeonato Cearense de Futebol.

A reportagem confirmou a informação com fonte ligada às investigações, que pediu para não ser identificada. A prisão preventiva dos suspeitos foi solicitada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

113 suspeitos de cometer ações criminosas por torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza foram detidos pela Polícia, no último sábado (8). Foram 82 adultos e 27 adolescentes capturados em flagrante por envolvimento em brigas, além de quatro mandados de prisão cumpridos.

Após a publicação da matéria, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) confirmou que, no último domingo (9), "durante plantão criminal, foram realizadas audiências de custódia de 82 torcedores presos envolvidos em brigas durante o Clássico-Rei. Todos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva".

"Para atender ao expressivo número de custodiados, o Judiciário cearense convocou mais dois magistrados para reforçar os trabalhos. Desta forma, extraordinariamente no domingo, o plantão criminal de Fortaleza contou com a atuação de cinco juízes. Ao todo, chegaram à Vara de Custódia da Capital, no domingo, 117 pessoas autuadas, além de 20 pedidos de medidas protetivas", completou o TJCE.

Brigas entre torcidas organizadas dos dois clubes foram registradas nas avenidas Rogaciano Leite, Osório de Paiva, Mister Hull e nos arredores da Arena Castelão, em Fortaleza, poucas horas antes do jogo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) interveio nas ações criminosas e realizou as prisões, com apoio da Polícia Civil.

Veja vídeo das brigas:

Prisão de ex-presidente de torcida organizada

Um dos alvos de mandado de prisão foi o ex-presidente Torcida Organizada do Ceará (TOC), Jeysivan Carlos Silva dos Santos, conhecido como 'Jey'. Ele foi detido em uma residência no Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os 82 suspeitos que tiveram a prisão preventiva decretada foram autuados na Draco pelos crimes de tumulto no âmbito da Lei Geral do Esporte, lesão corporal dolosa, associação criminosa, resistência, desobediência e corrupção de menores.

Legenda: Nas imagens das brigas são vistos objetos sendo arremessados pelos torcedores, que chegam a bloquear trechos de vias públicas. Foto: Reprodução

Contra os 27 adolescentes apreendidos e levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), foram registrados Atos Infracionais análogos aos crimes de desobediência, resistência, lesão corporal dolosa e associação criminosa, além de tumulto na Lei Geral do Esporte.