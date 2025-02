Ceará vence Fortaleza e amplia jejum do rival no Clássico-Rei; veja números

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (8), na Arena Castelão, e ampliou o jejum sem vitórias do arquirrival no confronto. A última vez que o Vovô perdeu o Clássico-Rei foi em 2023.

No período, foram duas vitórias alvinegras e quatro empates. Em 2024, inclusive, passou invicto e ainda foi campeão do Campeonato Cearense, empatando o total de títulos: 46 para cada lado.

A última vez que o Leão levou a melhor foi dia 1º de abril de 2023, quando aplicou 2 a 1. Na ocasião, construiu vantagem na ida da final e conquistou o Estadual daquele ano.

Legenda: O Fortaleza tem dificuldade para vencer o Ceará nos últimos confrontos Foto: Davi Rocha / SVM

Na contagem histórica, a vantagem é do Ceará. Ao todo, são 207 vitórias, contra 188 do Fortaleza, além de 206 empates no Clássico-Rei. O peso é pressão pós-resultado.

Ao longo da temporada, os rivais ainda irão se encontrar na Série A (duas vezes) e também podem se enfrentar no Estadual (eventual final) e na Copa do Nordeste (mata-mata), além do sorteio da Copa do Brasil, em caso de avançarem de fase e serem sorteados para o duelo.

Vale ressaltar que independente do último resultado, ambos se classificarem às semifinais do Campeonato Cearense. O Ceará encerrou a 1ª fase como líder do Grupo A, com 15 pontos. Já o Fortaleza terminou na 1ª colocação do Grupo B, com 12 - agora aguardam a definição dos adversários.

Sequência invicta do Ceará no Clássico-Rei