Evandro Leitão se reúne com clubes e FCF e promete reconhecimento facial no PV após fim de semana marcado por brigas

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), se reuniu nesta segunda-feira (27) com representantes do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário, bem como da Federação Cearense de Futebol (FCF), após os episódios de violência nos estádios no último fim de semana, e prometeu a implementação de reconhecimento facial no estádio Presidente Vargas (PV).

“Determinei que meu secretário Júnior de Castro, juntamente com o secretário Anderson, de Esportes, imediatamente tivéssemos a condição de estar implantando no Presidente Vargas a identificação facial, fazendo com que as pessoas, os torcedores, verdadeiros torcedores que se dirigem às praças esportivas, possam ter uma maior segurança”, disse o prefeito.

Estiveram presentes no Paço Municipal o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o presidente do Ferroviário, Aderson Maia Jr.

Foi determinado, na reunião, um estudo a ser realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer para a instalação do sistema de reconhecimento facial no estádio Presidente Vargas, a fim de garantir a segurança dos torcedores que frequentam a praça esportiva.

A reunião acontece após um fim de semana marcado por brigas nos estádios do futebol cearense. No sábado (25), duas torcidas organizadas do Fortaleza brigaram no estádio Domingão, enquanto no domingo (26), duas torcidas organizadas do Ceará entraram em confronto no estádio Presidente Vargas.