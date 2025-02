Dois vigilantes e um popular ficam feridos em ataque na estação de metrô do Conjunto Ceará

Criminosos armados invadiram a estação de metro do Conjunto Ceará, na madrugada desse sábado (15) e deixaram três pessoas feridas. Uma das vítimas foi baleada na cabeça e socorrida ao hospital.

A reportagem apurou que dois homens invadiram a estação e atiraram nos vigilantes, que no momento estavam desarmados. Um dos vigilantes foi atingido no braço direito e o outro rendido e lesionado com coronhadas na cabeça.

Um popular de 54 anos estava na estação no momento do ataque e foi alvejado a tiros. Os disparos atingiram a cabeça da vítima, que foi socorrida pelo SAMU ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Até a publicação desta matéria não havia informações sobre o estado de saúde desta vítima.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Os vigilantes não correm risco de morte

O celular de um dos vigilantes chegou a ser levado pelos criminosos, que fugiram rumo ao Conjunto Ceará.

[ATUALIZAÇÃO ÀS 13h02]

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) enviou nota informando que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga "uma ocorrência de roubo e lesões corporais ocorridas, na manhã deste sábado (15), no bairro Conjunto Ceará - Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2) do Estado".

A delegacia do 12º Distrito Policial (12º DP) é a unidade responsável por investigar o crime. Nenhum suspeito foi preso.

