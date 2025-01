Polícia prende terceiro suspeito de participação na morte de policial penal no Centro de Fortaleza

As forças de segurança do Ceará prenderam um terceiro homem suspeito de ter participado na morte do policial penal Wendesom Rodrigues de Lima, 37, na tarde de terça-feira (28). Ele foi assassinado a tiros em uma emboscada durante uma investigação, no Centro de Fortaleza.

Nas diligências, foram apreendidos ainda dez quilos de cocaína, armas e mais de 100 munições.

A ação integrada foi realizada por equipes das Polícias Civil e Militar e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). Detalhes serão repassados em entrevista coletiva.

Dois suspeitos foram presos no Centro de Fortaleza

O policial penal foi morto a tiros na altura da avenida Monsenhor Tabosa. O agente de segurança estava com outro colega durante uma investigação do setor de inteligência, quando uma dupla armada desceu de um carro e efetuou os disparos contra o agente. Dois suspeitos foram detidos e levados à delegacia.

O agente de segurança chegou a ser socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos. O segundo policial não foi atingido pelos disparos e chegou a auxiliar no resgate do colega de farda.

Os dois policiais penais trabalham na Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e estavam em um carro descaracterizado. A suspeita, segundo a presidente do Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-CE), Joelia Silveira, é de que criminosos tenham descoberto a identidade e o trabalho dos policiais.

