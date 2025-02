Homem rouba celular, é perseguido por crianças, leva bolada e derruba objeto durante fuga em Fortaleza; veja vídeo

Um homem roubou um celular, foi perseguido por um grupo de crianças, levou uma bolada e deixou o item subtraído durante a fuga, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. O caso ocorreu na última segunda-feira (10), e a vítima foi uma avó que estava sentada na calçada e observava crianças, inclusive seu neto, brincarem na rua.

A ação foi flagrada por uma câmera de segurança da rua, e mostra quando as crianças tentam impedir o assaltante, e o momento em que ele é acertado por uma bola.

Veja vídeo:

Uma das crianças que perseguiu o suspeito foi o neto de 5 anos da mulher que teve o celular roubado, segundo apuração da TV Verdes Mares. Rosiane Ramos contou estava com uma neta pequena no colo no momento da ação criminosa, e disse que apesar do susto, ninguém ficou ferido.

"Eu segurei o celular e ele mandou eu soltar. Minha neta estava no meu colo, começou a chorar e eu soltei. Quando o bandido correu, o Levi [neto] correu atrás do bandido, e a gente não tava mais nem gritando 'pega ladrão,' era 'Levi, volta!' porque ele foi para cima do bandido acho que no impulso, e ficou querendo pegar o celular de volta", relatou.

