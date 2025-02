Carro em fuga atropela e mata duas pessoas no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Duas pessoas morreram atropeladas na manhã desta sexta-feira (14) no cruzamento das ruas Natal e Porto Velho, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. As vítimas trafegavam em uma motocicleta quando foram surpreendidos por um carro branco em alta velocidade.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) detalhou que o veículo, do modelo Onix, era roubado e que avançou a preferencial quando atingiu a motocicleta. Devido ao forte impacto, o motociclista e a passageira vieram à óbito instantaneamente.

Após o acidente, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro branco foi abandonado em uma rua próxima. Nas imagens, é possível ver outro casal saindo do veículo e fugindo logo em seguida.

Legenda: Nas filmagens, o carro utilizado pelos suspeitos está bastante danificado devido ao atropelamento Foto: Reprodução

Veja também Segurança Motorista acusado de homofobia e discriminação contra passageiros é bloqueado por app em Fortaleza Segurança Cearenses chefes do Comando Vermelho lideravam furto de caminhonetes para trocar por drogas no Paraguai e na Bolívia

Informações preliminares sugerem que os condutores do Onix estavam em perseguição após, supostamente, terem assaltado um supermercado nas proximidades. No entanto, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), que averigua o caso, não confirmou essa informação.

Suspeita foi presa

Por meio de nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a mulher que estava dentro do carro roubado foi capturada e conduzida até o 27º Distrito Policial (27º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A pasta também confirmou que o veículo retornou ao dono original. "A ocorrência está em andamento e diligências são realizadas no intuito de capturar outros envolvidos", finalizou o comunicado.

Até o fechamento dessa matéria, tanto as vítimas quanto os dois suspeitos ainda não foram identificados formalmente.

*Estagiário sob supervisão do jornalista e editor Felipe Mesquita

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias