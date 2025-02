Influenciadora Bia Dançarina e o marido são mortos a tiros em Baturité, no Ceará

Duas pessoas foram mortas em uma casa por disparos de arma de fogo no bairro São Francisco, em Baturité (CE), na noite dessa quinta-feira (13). Uma das vítimas era conhecida nas redes sociais pelo apelido de Bia Dançarina, 45. O segundo morto na ação criminosa foi o marido dela, de 38 anos.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local ainda na noite do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do duplo homicídio.

No Instagram, ela postava vídeos no "Forró da Feira" — espaço no município destinado ao comércio popular e também para apresentações de artistas locais.

Conforme a pasta de Segurança, a mulher tinha antecedentes por ameaça e crime contra a administração pública, e o homem por roubo.

Investigações

Os criminosos chegaram à residência e dispararam diversas vezes contra o casal, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas as vítimas já estavam em óbito. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.

As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Baturité que realiza diligências para elucidar o caso.

Prefeito lamentou morte

Herberlh Mota, prefeito de Baturité, chegou a lamentar a morte de Bia Dançarina em publicação no Instagram. Ele postou uma foto dançando com a influenciadora acompanhada de um texto de despedida. "Vai ser assim que a Bia será lembrada por todos nós, com sua alegria, irreverência. Que Deus a receba de braços abertos e conforte o coração de todos os seus familiares, amigos e fãs nesse momento de despedida".

No perfil "Forro na Feira", local onde Bia se apresentava, foi postado uma nota sobre a morte da influenciadora. "É com imenso pesar que o Forró na Feira informa a morte da nossa querida Bia Dançarina. Aqui nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que conforte nossos corações, o de familiares, amigos e fãs".