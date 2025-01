Policial penal é morto a tiros em emboscada no Centro de Fortaleza

Um policial penal foi morto a tiros em uma emboscada no Centro de Fortaleza na manhã desta terça-feira (28), na altura da avenida Monsenhor Tabosa. O agente de segurança estava com outro colega durante uma investigação do setor de inteligência no momento do crime, quando uma dupla armada desceu de um carro e efetou os disparos contra o agente.

De acordo com o Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-CE), o policial foi identificado como José Wendesom Rodrigues de Lima. O agente tinha 37 anos e chegou a ser socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

O segundo policial não foi atingido pelos disparos, e chegou a auxiliar no resgate do colega de farda.

Policial estava em viatura descaracterizada

Os dois policiais penais trabalham na Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e estavam em um carro descaracterizado.

A suspeita, segundo a presidente do Sindppen-CE, Joelia Silveira, é de que criminosos tenham descoberto a identidade e o trabalho dos policiais.

"Estamos aguardando que a Polícia Civil traga a resolução desse crime, e o que o sindicato vem reivindicar a partir daí é mais segurança e segurança jurídica para o policial penal exercer seu trabalho. A gente se solidariza com a família e é importante a união de toda a categoria nesse momento", informou a policial.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes do caso tanto à SAP quanto à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno para atualizar esta matéria.