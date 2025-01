Acusado de mais de 30 mortes em Fortaleza ‘rasga’ a camisa de facção e gera medo em moradores do Planalto Ayrton Senna

Um nome conhecido das autoridades ligadas à Segurança Pública no Ceará pode estar por trás de ataques criminosos que vêm gerando medo em moradores do Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

A entrada de Evanildo de Matos Freire, o 'Nildo Pantanal' em uma terceira facção criminosa, ao longo da trajetória dele dentro do mundo do crime, veio junto aos ataques no bairro, incluindo pichações em muros e portões residenciais, com ameaças aos moradores. Tudo isso para dar o recado que agora ele pertence ao grupo criminoso carioca Comando Vermelho (CV).

Os ataques começaram a acontecer na madrugada da última quinta-feira (23). Nildo é dono de uma extensa ficha criminal, incluindo acusações de mais de 30 homicídios na capital cearense, passagens por tráfico de drogas, integrar organização criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Veja também Segurança Uma mulher foi vítima de crime sexual a cada 5 horas, no Ceará, no ano de 2024 Segurança PM de São Paulo mata a tiros homem em Viçosa após discussão e alega legítima defesa

A Polícia Civil do Ceará disse apurar denúncia de ameaça e dano material ocorrida no Planalto Ayrton Senna - Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza, e pede que as vítimas oficializem os ocorridos por meio do Boletim de Ocorrência: "o registro é importante para subsidiar a investigação a ser realizada pelo 8º Distrito Policial (8º DP), que é a unidade da Polícia Civil que investiga crimes na área".

Legenda: Criminosos picharam muros de residências Foto: Reprodução

SERIAL KILLER

O nome de 'Nildo' está relacionado ao crime por meio das manchetes policiais desde o ano de 2012. A última vez que ele foi preso foi em outubro de 2024, quando policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) cumpriram mandado de prisão contra o homem, já multidenunciado.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a algumas acusações do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o faccionado. Nelas, constam que na última década, Nildo já integrou os grupos Guardiões do Estado (GDE), Massa Carcerária e agora partiu rumo ao Comando Vermelho.

Um policial que participou de uma das buscas contra o denunciado disse que, até 2024, "Nildo Pantanal era apontado como liderança da 'Massa' na Comunidade do Pantanal, bairro Planalto Ayrton Senna, e, segundo informações anônimas, também apontado como mandante de homicídios".

Em 2012, o Diário do Nordeste publicou reportagem citando que Nildo, também conhecido como 'Lourinho do Pantanal' já era procurado pela Polícia há meses por conta dos seguidos assassinatos que teria praticado por ordem de traficantes dos bairros Planalto Ayrton Senna, Riacho Doce, Rosalina e Conjunto João Paulo II.

Na época, Evanildo estava na 'ponta dos grupos criminosos', com papel de executor dos assassinatos. Anos se passaram e com a continuidade do pertencimento ao 'mundo do crime', Evanildo ascendeu dentro das facções.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

GUERRA SANGRENTA

Em uma das denúncias do MP contra o acusado, o órgão cita que em abril de 2024, foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta do denunciado "pela prática de integrar organização armada na condição de liderança denominada MASSA/TDN com atuação no Planalto Aryton Senna".

A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS encaminhou para a Delegacia de Repressão às Ações Organizadas relatório indicando que até o mês de maio do ano de 2023, o homem foi uma das lideranças da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE), na região e que 'Nildo Pantanal' "já era contumaz na prática de crimes de tráfico de drogas e homicídios desde o ano de 2009, o que pode ser confirmado através dos inquéritos policiais".

"Ainda segundo o referido relatório técnico, em maio do ano de 2023, o denunciado "rasgou a camisa” da GDE, após rompimento interno, migrou para a nova organização criminosa 'Massa'".

A Inteligência da Draco levantou também informações que quando Nildo migrou para a 'Massa' deu início a uma "sangrenta guerra entre as facções criminosas Guardiões do Estado e Massa pela disputa de territórios para venda de drogas".