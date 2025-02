MP denuncia 82 torcedores do Fortaleza e do Ceará envolvidos em confrontos no último Clássico-Rei

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou, nesta sexta-feira (14), 82 torcedores do Fortaleza e do Ceará envolvidos em confrontos durante o Clássico-Rei do último sábado (8). O caso chegou à Justiça cearense por meio da 187ª Promotoria de Justiça da Capital.

De acordo com a denúncia, os conflitos ocorreram entre torcedores dos grupos denominados “Bonde dos Hooligans (BDH)”, composto por torcedores do Fortaleza Esporte Clube, e “Bonde da Aliança Listrada”, formado por torcedores do Ceará Sporting Club.

A acusação aponta que os suspeitos devem ser enquadrados nos seguintes crimes:

associação criminosa; lesão corporal qualificada; resistência; desobediência; explosão; corrupção de menores; tumulto.

Ainda segundo o Ministério Público, foram encontrados artefatos explosivos caseiros, pedras, pedaços de madeira, rojões, barras de ferro e armas brancas com os denunciados.

Agora, após a formalização do MPCE, a Justiça estadual decidirá se aceita ou não a denúncia, o que pode determinar o início da ação penal e os denunciados passarem a ser réus.

Legenda: Os torcedores foram levados até a Draco Foto: Reprodução

BRIGAS ANTES DA BOLA ROLAR

Torcedores do Fortaleza e Ceará entraram em confronto, em diversos pontos da capital cearense, horas antes do Clássico-Rei do último sábado (8). Ao todo, 115 suspeitos foram detidos por policiais militares. Também foram cumpridos quatro mandados de prisão, incluindo o presidente de uma torcida organizada.

Legenda: Nas imagens das brigas são vistos objetos sendo arremessados pelos torcedores, que chegam a bloquear trechos de vias públicas. Foto: Reprodução

Os torcedores foram alocados em dois ônibus e levados às delegacias. Há registros de feridos em brigas nas avenidas Rogaciano Leite, Osório de Paiva, Mister Hull e nos arredores da Arena Castelão.

Nas imagens das brigas são vistos objetos sendo arremessados pelos torcedores, que chegam a bloquear trechos de vias públicas.

A Draco, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), realizou a prisão de um quarto alvo, presidente de uma torcida organizada, que também estava com ordem de prisão em aberto. A captura ocorreu no Porto das Dunas, em Aquiraz.

Além do cumprimento de mandado, ele também foi preso em flagrante por uso de documento falso. As Forças de Segurança continuam com os trabalhos com intuito de localizar e prender outros suspeitos.