Governo do Ceará quer usar reconhecimento facial em todo o Estado para buscar foragidos da Justiça e desaparecidos

A tecnologia de reconhecimento facial que será implementada nas partidas das finais do Campeonato Cearense, na Arena Castelão, deve ser expandida para outros espaços públicos com intuito de localizar foragidos da Justiça e encontrar pessoas desaparecidas. O anúncio foi feito pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, na manhã desta quinta-feira (6).

O governador prevê que a ampliação chegue, por exemplo, em praças públicas, terminais rodoviários e até mesmo hospitais. Segundo Elmano, o reconhecimento facial já permitiu que a Polícia prendesse pelo menos 7 foragidos da justiça, ainda na fase de testes.

Parte destas prisões aconteceu na Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa): "era uma fase de teste e agora estamos fazendo a discussão para a contratação da empresa. No Estádio, é para a Secretaria de Esportes, mas vamos fazer também pela Segurança Pública do Ceará", conforme o gestor.

Elmano acrescentou que o reconhecimento facial ainda deve ser consolidado também dentro da Arena Castelão nos arredores: "é uma implantação permanente para cumprirmos uma obrigação legal, que exige hoje na lei que nós tenhamos estádios seguros e esse reconhecimento facial é, inicialmente, no dia 15 e 22 de março, o primeiro jogo da final do campeonato cearense. Reconhecimento facial para controlar aqueles que entram no estádio, mas em seguida vamos fazer um reconhecimento facial em toda a parte interna do estádio, nas arquibancadas. O terceiro passo é o reconhecimento facial na área externa".

"Portanto que a gente possa chegar, daqui a muito pouco tempo, a termos uma estrutura de segurança e reconhecimento facial, que vamos ampliar para as cidades do Ceará, não só no estádio, como colocar em praças, em terminais rodoviários, em hospitais, para busca de foragidos da Justiça, para encontrar pessoas desaparecidas" Elmano de Freitas Governador do Ceará

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

O reconhecimento facial na Arena Castelão está previsto para os dias 15 e 22 de março de 2025. Ao conversar com os seguidores, Elmano chegou a dizer nas redes sociais que "quem entrar no estádio (Castelão) vai entrar após um reconhecimento facial e aquela pessoa que não pode estar no estádio será proibida de entrar e você estará muito mais seguro e a sua família também".

O Diário do Nordeste apurou que testes com uso de reconhecimento facial já foram feitos no Castelão desde o ano passado, com funcionários do local e isso pode ser aproveitado como período de validação.

O promotor e coordenador do Nudtor (Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor), do Ministério Público do Ceará (MPCE), Edvando França, disse que na Arena Castelão a previsão é que sejam instaladas 400 câmeras para o monitoramento, via sistema 'Córtex'.