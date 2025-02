Castelão terá reconhecimento facial para finais do Campeonato Cearense, anuncia governador

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou nesta terça-feira (4), que a implantação do reconhecimento facial na Arena Castelão será no mês de março, de modo que as finais do Campeonato Cearense, marcadas para os dias 15 e 22, já terão o uso da tecnologia para acesso à praça esportiva.

Em Live no Instagram, Elmano comunicou: "Dia 15 e 22 de março, você, cidadão que for para o jogo, saiba que quem entrar no estádio (Castelão) vai entrar após um reconhecimento facial e aquela pessoa que não pode estar no estádio será proibida de entrar e você estará muito mais seguro e a sua família também".

O governador não deu detalhes sobre o processo de implantação do sistema de reconhecimento facial. Na reunião de anúncio, ele esta com dirigentes de Ceará, Fortaleza e da Federação Cearense de Futebol. O Diário do Nordeste apurou que testes com uso de reconhecimento facial já foram feitos no Castelão desde o ano passado, com funcionários do local e isso pode ser aproveitado como período de validação.

Atual presidente do Fortaleza, Rolim Machado parabenizou a atitude e falou sobre a importância do Estado ser um dos pioneiros no uso desta tecnologia.

“Se antecipando a alguns Estados, o Governo do Ceará deverá ser um dos primeiros e inaugurar o sistema, terá todo o apoio do Fortaleza para levar o torcedor família dentro do estádio".

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, afirmou que o reconhecimento facial trará mais segurança aos torcedores cearenses. "O Governador está antecipando já pra funcionar a partir das finais que vão correr dia 15 e 22 de março, isso dá tranquilidade pro torcedor, ele sabe que tem o apoio dos times”.

Mauro Carmélio, presidente da FCF, também comentou à respeito da medida. "O Governo dando essa condição de nas finais do campeonato, de ter o reconhecimento facial, que dará mais segurança dentro do estádio, como também o comprometimento da segurança externa fora do estádio, acompanhando o torcedor de bem", disse.

IMPLANTAÇÃO

Em matéria publicada em dezembro de 2024, o Ministério Público do Ceará havia anunciado novas medidas para o torcedor, com foco em mobilidade e prevenção. A promessa era de que até julho fosse feita a instalação da biometria facial.

“O processo administrativo já está em fase final, uma vez terminado é questão de poucos dias até estar instalado. Imaginamos que até o meio do próximo ano já esteja tudo pronto. O Estádio PV já está pronto, falta apenas fazer uma visita técnica, que deve ocorrer no início de janeiro. A parte de hardware está completamente instalada. Se não no início do Campeonato Cearense, mas durante, nós vamos fazer nossos primeiros testes”, disse em dezembro, Edvando França, coordenador do Nudtor (Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor), do MPCE

COMO FUNCIONA A BIOMETRIA FACIAL?



Caso o projeto se concretize, cerca de 400 câmeras vão monitorar os frequentadores do estádio em dias de jogos. O nome do sistema é Córtex. O promotor explica:

“A pessoa apresenta o CPF no ato de compra do ingresso. Então, se o CPF tiver bloqueio, o sistema vai identificar e ela sequer vai conseguir comprar. Se burlar de alguma forma e entrar, será identificado pelas câmeras. As câmeras vão ficar voltadas para as catracas e para o acesso, e vão monitorar isso. Na hora que detecta, a própria catraca trava. A tecnologia é bem avançada”, completou o coordenador do Nudtor.

BRIGAS RECENTES DENTRO DOS ESTÁDIOS

Recentemente, as praças esportivas do Ceará foram palco de várias brigas entre torcedores. Sem medo de punição, as brigas se tornaram cada vez mais comum. O primeiro final de semana do Campeonato Cearense foi marcado por brigas, agressões e muita confusão nas arquibancadas do estádio Domingão, em Horizonte, e no Estádio Presidente Vargas. O que chamou atenção e deixou muitos torcedores sem entender foi o fato das brigas partirem de dentro das próprias torcidas. Ou seja, torcedores de Ceará e Fortaleza brigando entre si no meio das arquibancadas.

