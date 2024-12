Arena Castelão terá dois novos acessos para o torcedor e biometria facial em 2025

O Ministério Público do Ceará anunciou novas medidas para o torcedor, com foco em mobilidade e prevenção. Segundo o órgão, a Arena Castelão, maior praça esportiva do Estado, terá dois novos acessos em 2025. Além disso, o estádio vai receber até julho a instalação da biometria facial. Já no Presidente Vargas, a tecnologia será utilizada a partir de janeiro do próximo ano. Também foi criado o AREF (Avaliação de Riscos dos Estádios de Futebol).



NOVOS ACESSOS

“Nós vamos agora inaugurar mais dois acessos na Arena Castelão. Hoje é só pela Alberto Craveiro e pela Rua Paulino Rocha. Agora teremos quatro. Quatro de chegada e quatro de saída, isso para poder melhorar o fluxo de trânsito”, afirmou o promotor Edvando França, coordenador do Nudtor (Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor), do MPCE.

“Serão pela rua do contorno. Quem vai da Alberto da Craveiro para o Castelão, antes da rotatória, vai ter um sinal à esquerda. Então, por trás, vai chegar na rua do Contorno. Então você não precisa ir na rotatória e voltar para entrar como é atualmente. Bem antes da rotatória vai ter um sinal à esquerda. E quem vem pela Paulino Rocha, também, um quarteirão antes vai entrar à direita”, explica. O primeiro acesso alternativo entregue será o da Paulino Rocha, que já vai estar pronto no início da temporada.

Legenda: Arena Castelão vai ganhar dois novos acessos. Foto: Divulgação/MPCE

BIOMETRIA FACIAL

“O processo administrativo já está em fase final, uma vez terminado é questão de poucos dias até estar instalado. Imaginamos que até o meio do próximo ano já esteja tudo pronto. O Estádio PV já está pronto, falta apenas fazer uma visita técnica, que deve ocorrer no início de janeiro. A parte de hardware está completamente instalada. Se não no início do Campeonato Cearense, mas durante, nós vamos fazer nossos primeiros testes”, explica.

“Apesar das dificuldades que enfrentamos, avaliamos como um ano exitoso, porque conseguimos superar as dificuldades. A gente fez essa avaliação junto com a Sesporte, e o Estado do Ceará manteve o clássico com duas torcidas o ano todo, algo cada vez mais difícil Brasil afora. Na Bahia não tem mais, em São Paulo não tem mais”, ressalta.

DELEGACIA DO TORCEDOR

“Foi criado um Núcleo de Defesa do Torcedor dentro da Polícia Civil, uma equipe que vai formar toda uma estrutura de investigação. Vai ter a delegacia, delegado, toda uma equipe que vai se dedicar exclusivamente a delegacia do torcedor”, diz Edvando Farias.

AVALIAÇÃO DE RISCOS (AREF)

Outro tema que ganhou mais espaço foi a segurança ao redor do estádio. A ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e o Nudtor realizam a cada partida uma Avaliação de Riscos dos Estádios de Futebol (AREF). O grau de perigo é medido numa escala de 0 a 5, cada número representando uma cor de gravidade.

“É feita dois dias antes do jogo. Saber como está o entorno, quantos visitantes vem, se tem rivalidade. Esse número vai definir a cor da bandeira do jogo. Se for vermelha é perigoso, requer mais cuidado, mais agentes de segurança, mais polícia, mais segurança privada. Ceará x Fortaleza sempre será bandeira vermelha”, ressalta.

“A Copol (Coordenadoria de Planejamento Operacional) da Secretaria de Segurança Pública lidera o grupo. Os clubes participam, a AMC, a Guarda Municipal, a Arena, representantes da Agefis (Agência de Fiscalização de Fortaleza), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também. Tivemos problemas, mas a gente conseguiu fazer avaliação e resolvê-los. E vamos aperfeiçoar cada vez mais”, completa.

No último dia 10 de dezembro, o grupo se reuniu para avaliar as ações realizadas na temporada de 2024. Além da vice-governadora do Estado, Jade Romero, participaram o titular da Secretaria do Esporte (Sesporte) e diversos outros integrantes e promotores do Nudtor.