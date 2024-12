Arena Castelão inicia revitalização do gramado para 2025; entenda processo

A Arena Castelão iniciou a revitalização do gramado para a próxima temporada. O trabalho iniciou logo após Fortaleza x Internacional, pela Série A, último jogo realizado na praça esportiva em 2024. O local recebeu 63 partidas este ano, entre competições nacionais e internacionais.

O trabalho de recuperação passa por cortes helicoidais e verticais, reduzindo a altura do gramado e removendo o excesso de palha acumulada. Assim, abre espaço para a renovação da grama.

Em seguida, serão feitas a descompactação e a aeração do solo. O primeiro é quando pinos sólidos perfuram o gramado e quebram a camada compactada do solo. Isso permite maior oxigenação das raízes e melhora a infiltração de água, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento da grama e mais segurança para os atletas, pois reduz os riscos de lesões.

Na aeração, pinos vazados adentram ao gramado e, ao saírem, realizam a retirada de tubetes de material argiloso que é prejudicial à qualidade do campo. Depois todo o material é removido, permitindo acesso de novos nutrientes, melhor oxigenação e espaço para crescimento das raízes.

Para melhorar o micronivelamento do campo e colaborar para o fornecimento de nutrientes para o crescimento da grama, a operação será finalizada com top dressing (cobertura) com areia, adubos e corretivos. Após o fim desta primeira etapa, será iniciado um processo intenso de adubações, além de controles de pragas e doenças.