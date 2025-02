TJCE determina ampliação dos atendimentos por advogados nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza

A Corregedoria-Geral dos Presídios de Fortaleza do Tribunal de Justiça do Ceará determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) do Ceará forneça melhores condições para a atuação de advogados nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza. A Pasta terá que disponibilizar todos os parlatórios já construídos e ampliar o atendimento advocatício. A decisão atende o pleito da Ordem dos Advogados do Brasil — Secção Ceará (OAB-CE).

O juiz Raynes Viana de Vasconcelos, corregedor-geral dos Presídios de Fortaleza, determinou que todos os parlatórios atualmente já construídos nas unidades prisionais sejam postos em plena operação e disponibilidade para agendamento de atendimentos no prazo de 30 dias. Além disso, a pasta deve realizar manutenção dos equipamentos, caso seja necessário.

O documento também aponta medidas relacionadas às prerrogativas do trabalho advocatício:

Ampliação do atendimento advocatício ao preso para até 1h, quando houver sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nos 10 dias seguintes ao atendimento pretendido

Ampliação da quantidade de atendimentos por advogado a mais de dois internos por dia por unidade prisional, com a devida justificativa ao diretor da unidade

Autorização do atendimento do preso por até dois advogados simultaneamente, quando houver inquérito policial ou ação penal em tramitação.

“Constata-se o reduzido número de parlatórios em funcionamento nas unidades prisionais sob jurisdição desta Corregedoria Geral, conforme documento apresentado pela SAP. Ademais, percebe-se o baixo número de atendimentos jurídicos, o que se mostra incompatível com o acesso adequado à defesa da pessoa privada de liberdade”, afirmou o magistrado.

Para Christiane Leitão, presidente da OAB-CE, a decisão mostra a importância do papel da advocacia “para uma sociedade mais justa, que respeita a Constituição e o direito à ampla defesa”. “Esse é um importante avanço, mas há muito mais a ser conquistado para a garantia do exercício pleno da advocacia e do direito de defesa”, afirmou.

Ela afirma que violações de direitos humanos e de prerrogativas dos advogados nas unidades prisionais são frequentemente denunciadas à OAB-CE, tanto por advogados quanto por familiares de presos.

Violações de prerrogativas atingem, principalmente, mulheres e jovens advogados, e em especial nos presídios e nas delegacias, segundo a presidente da OAB-CE.

“Nós somos a favor de todos os mecanismos de segurança, mas é fundamental, por exemplo, que o body scan seja operado por uma mulher quando for uma advogada, e que o parlatório seja um lugar que se respeite efetivamente a prerrogativa do advogado de prestar atendimento aos seus clientes de forma reservada, com sigilo e segurança”, concluiu.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, por meio da assessoria de imprensa, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.

