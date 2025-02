PF indicia dois diretores do Instituto de Previdência de Maracanaú por crimes financeiros

A Polícia Federal (PF) concluiu uma investigação, que começou em 2022, e indiciou dois diretores do Instituto de Previdência do Município (IPM) de Maracanaú, no Ceará, por crimes financeiros. A investigação faz parte da Operação Provérbios 21:5, que visa combater crimes financeiros no instituto.

Os dois diretores foram afastados da gestão do instituto por ordem da Justiça Federal, após representação da PF no Ceará.

A investigação apontou indícios de aplicação irregular de recursos no montante de R$ 3,7 milhões, por meio de gestão temerária e formalização de documentos fraudulentos em fundo de alto risco.

O nome da operação é uma referência ao versículo bíblico que diz que "os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria".

Prejuízo milionário

O prejuízo estimado é superior a R$ 3,2 milhões do fundo que garante benefícios previdenciários a servidores públicos de Maracanaú. A 27ª Vara da Justiça Federal no Ceará determinou o afastamento dos dois diretores, proibindo-os de acessar as dependências do instituto e de contatar os demais dirigentes.

Em janeiro deste ano as investigações foram concluídas e os dois diretores foram indiciados. Juntas, as penas podem ultrapassar 21 anos de prisão.

Prefeitura se manifesta

Em nota, a prefeitura de Maracanaú informou que tomou conhecimento do afastamento dos dois diretores do IPM em decisão liminar. "A Gestão Municipal acrescenta que desconhece o teor das investigações da Polícia Federal e do MPF. Mas que deflagrará os procedimentos administrativos competentes para verificação de todos os fatos".

Ainda segundo a nota, o IPM "é uma autarquia da administração indireta municipal, com personalidade jurídica própria e independente, responsável pela gestão e funcionamento do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município".