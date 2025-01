Suspeitos de matar policial penal no Centro de Fortaleza acreditavam que agente era de facção rival, diz PCCE

As forças de segurança do Ceará capturaram, nesta quarta-feira (28), um quarto suspeito envolvido na morte do policial penal Wenderson Rodrigues de Lima, 37. O agente foi assassinado a tiros enquanto fazia uma investigação, na tarde dessa terça (27), no Centro de Fortaleza.

Segundo as investigações, os suspeitos acreditavam que os policiais eram integrantes de uma facção rival. "Pelo que tudo indica, a equipe [policial] que estava lá foi confundida com indivíduos de um grupo rival, ocorrendo esses disparos dos autores [do crime] em direção à viatura. Aí houve o revide", explicou o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Ricardo Pinheiro. Ele detalhou ainda que um dos suspeitos envolvidos — o que foi preso nesta quarta, em um flat na avenida Beira Mar — foi baleado.

Em coletiva de imprensa, o tenente-coronel Landim, subcomandante do Batalhão de Polícia de Choque, não disse quantos suspeitos fazem parte do grupo criminoso, mas explicou que os primeiros foram localizados por meio do serviço de inteligência da Polícia e que eles que indicaram a pousada em que estavam hospedados.

Presos

Dos quatro presos, dois são do Pará e um é do Amazonas. Um deles foi capturado na avenida Monsenhor Tabosa, com 400 munições de fuzil e 300 munições de outros calibres. Outro, foi encontrado no Centro, com duas armas de fogo e mais munições. O terceiro foi preso no bairro Bonsucesso, conduzindo o veículo utilizado no crime.

Por último, o quarto homem, que foi baleado na troca de tiros com os policiais, foi achado em um flat na avenida Beira Mar, nesta quarta.

O crime

Os investigadores confirmaram que Wenderson Rodrigues de Lima estava fazendo um levantamento de inteligência para a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), na companhia de outros dois policiais penais. O trio estava em uma viatura descaracterizada.

A princípio, a suspeita do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindppen-CE), era de que os criminosos descobriram a identidade e o trabalho dos agentes de segurança. "Estamos aguardando que a Polícia Civil traga a resolução desse crime. O que o sindicato vem reivindicar a partir daí é mais segurança e segurança jurídica para o policial penal exercer seu trabalho", afirmou ao Diário do Nordeste a presidente da entidade, Joelia Silveira.

As circunstâncias do crime estão ainda em apuração pelas forças de segurança. "São circunstâncias que merecem aprofundamento ao longo do inquérito policial. Para a gente poder entender o que levou a essa compreensão dos faccionados [de que os policiais se tratavam de integrantes de uma facção rival]", disse o delegado Ricardo Pinheiro.