Concurso PGE CE: gabarito oficial preliminar da prova objetiva é divulgado; confira respostas

O gabarito oficial preliminar da prova objetiva da Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) foi divulgado na noite desse domingo (16), mesma data em que as avaliações foram aplicadas, em Fortaleza. Ofertando 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial, o certame prevê salário-base de R$ 5.938,70 e é voltado para áreas como Direito, Administração, Engenharias e Tecnologia da Informação (TI).



A divulgação das respostas aconteceu um dia antes do previsto pelo cronograma do edital. Candidatos que não concordarem com o gabarito ou os enunciados das provas podem entrar com recurso, entre as 8h desta terça (18) até as 17h de quarta-feira (19), pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE), que organiza a banca da seleção pública.

No último fim de semana, os participantes fizeram as provas objetivas e discursivas do concurso em Fortaleza. A primeira fase, que consistia em uma avaliação com 80 questões de múltipla escolha, aconteceu no turno da manhã de domingo, e demandou dos inscritos conhecimentos gerais e específicos. Já a segunda fase, que diz respeito a uma prova discursiva, foi aplicada no período da tarde do mesmo dia.

Será desclassificado e eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 40 pontos no somatório das duas questões discursivas ou obtiver nota zero em qualquer das questões.

Próximas datas do concurso da PGE CE

Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva: 12/03/2025

12/03/2025 Resultado preliminar da prova objetiva : 12/03/2025

: 12/03/2025 Período para recurso do resultado preliminar: das 8h de 13/03/2025 as 17h de 14/03/2025

das 8h de 13/03/2025 as 17h de 14/03/2025 Resultado definitivo da prova objetiva: 18/03/2025

18/03/2025 Lista de candidatos habilitados para a correção da prova discursiva: 19/03/2025

19/03/2025 Resultado preliminar da correção da prova discursiva: 02/04/2025

02/04/2025 Resultado final preliminar: 15/04/2025

15/04/2025 Resultado final da classificação dos candidatos: 23/04/2025

