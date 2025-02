Concurso PGE Ceará acontece neste domingo (16); veja horários, o que levar, e outras orientações para a prova

As provas do concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Ceará acontecem no próximo domingo (16) na cidade de Fortaleza. O certame oferta 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial de diferentes áreas, como Direito, Administração, Engenharias e Tecnologia da Informação (TI).

COMO CONSULTAR O LOCAL DE PROVA?

Os locais de prova foram divulgados pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) nesta quarta-feira (13). Os locais devem ser acessados no site do concurso, por meio do Cartão de Informação do Candidato.

QUE HORAS COMEÇA A PROVA?

Os candidatos inscritos farão as provas em dois turnos. As avaliações objetivas serão aplicadas pela manhã, das 8h às 12h, e as discursivas pela tarde, de 14h às 18h.

Segundo o edital, os candidatos devem comparecer aos locais de aplicação 60 minutos antes do início. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o fechamento dos portões.

É preciso levar, obrigatoriamente, documento físico de identidade com foto em perfeitas condições, e caneta esferográfica de tubo transparente, de tinta azul ou preta.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO ACEITOS?

No dia da prova, o candidato deverá apresentar o original do documento de identidade ao fiscal de sala. Serão considerados documentos de identificação:

Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros, e pelas Polícias Militares;

Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas por órgãos das Secretarias de Segurança;

Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordem e conselhos de classe) que, por lei federal, valem como identidade oficial;

Passaporte brasileiro;

Carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura;

Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS), modelo físico, com foto;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Identidade Nacional (CIN) apresentadas em versão disponibilizada por aplicativo digital, mesmo que impressa, nesta situação o candidato poderá participar da prova, desde que seja submetido à Identificação Especial e Condicional;

Carteira Nacional de registro migratório (CNRM) paras candidatos estrangeiros;

Outro documento que tenha validade, por lei, como identidade.

Não serão aceitos como documento de identificação documentos rasurados, protocolos, cópias autenticadas ou quaisquer outros documentos diferentes dos já especificados.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE?

Será proibido durante a prova o uso de objetos eletrônicos, como celulares, relógios, fones de ouvido, calculadoras ou qualquer material de consulta. Os equipamentos deverão estar desligados e colocados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala.

Também não são permitidos boné, chapéu, gorro, capacete, óculos escuros, lápis, lapiseira, marca texto, borracha, corretivo ou quaisquer outros acessórios.

Ainda conforme o edital, lanches pequenos e líquidos para consumo são permitidos, desde que estejam em embalagens transparentes e sem rótulo. Os mesmos também deverão ficar na parte de baixo da carteira e só podem ser consumidos com a devida autorização do fiscal de sala.

Além disso, o candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha Resposta, como nome, número de inscrição, e documento de identidade. O candidato não poderá copiar o gabarito e, ao final da prova, deve entregar ao fiscal de sala a Folha Resposta devidamente assinada e o caderno de questões.

O não cumprimento das instruções resultará na eliminação imediata do candidato.

