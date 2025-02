Concurso ICMBio: taxa de inscrição deve ser paga até esta sexta-feira (14)

O prazo para pagar a taxa de inscrição do concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) termina nesta sexta-feira (14). Ao todo, são 350 vagas de nível superior, sendo 120 para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Os salários de ambos os cargos é de R$ 8.817,72. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Inicialmente as provas objetivas e discursivas do concurso público estavam programadas para ocorrer em 23 de fevereiro, com aplicação em todos os estados do País, mas uma retificação do edital ICMBio, publicada em janeiro, alterou a data para 30 de março.

Instruções para o dia da prova

O edital do concurso recomenda que os candidatos cheguem com, no mínimo, uma hora de antecedência aos locais de prova. Eles devem estar munidos de apenas:

Cartão de Confirmação de Inscrição e de Declaração de Comparecimento;

Documento de identidade original com foto utilizado para a inscrição;

Caneta esferográfica de tinta preta em material transparente.

Não será permitido a entrada de aparelhos eletrônicos, lápis, marcadores, óculos escuro ou itens de chapelaria, como bonés ou gorros. Descumprir essas regras pode levar a desclassificação do participante.

O resultado final da prova objetiva será divulgado no dia 30 de abril, junto do resultado provisório da prova discursiva. (Veja o cronograma abaixo)

Cronograma do concurso

Divulgação dos locais de provas : 17/3/2025

: 17/3/2025 Aplicação das provas : 30/3/2025

: 30/3/2025 Divulgação dos Gabaritos preliminares : 4/4/2025

: 4/4/2025 Resultado das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 30/4/2025

